Пілотованої авіації над Харківщиною немає. Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє 24 канал.
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Над Харковом авіації ми не спостерігаємо. Лише подекуди безпілотні літальні апарати, як розвідники. Один було цієї ночі збито,
– озповів Олег Синєгубов.
До слова, Синєгубов сказав, що найкритичнішою точкою Харківщини досі є Ізюмський напрямок.
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