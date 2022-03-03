Над Ирпенем системы ПВО сбили российский самолет СУ-30

Украинские военные с утра 3 марта сбили очередной вражеский самолет – российский СУ-30 над Ирпенем. Это удалось сделать благодаря комплексу ПВО.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ.

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"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал с отличием!", – говорится в сообщении.

В Украине продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. Однако ВСУ мужественно уничтожают вражескую технику и коккупантов. Так ранее Вооруженные Силы сбили российских вертолет после боя в небе над селом Бабинцы на Киевщине.

Добавим, что всего с начала войны российские захватчики запустили по городам Украины почти 200 ракет. Если точнее, то речь идет именно о 180 единицах. Эти данные были названы в Генеральном штабе ВСУ.

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