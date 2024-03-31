Сначала думали, что это баллистическая ракета: над Испанией заметили неизвестный объект

Над Испанией заметили неизвестный летательный объект. Исследователи сначала решили, что это баллистическая ракета, однако потом это опровергли.

В небе над Испанией заметили неизвестный летательный объект. Он пролетел над Каталонией и упал в море к югу от Валенсии.

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Это могла быть баллистическая ракета

Пролет неизвестного "огненного шара" зафиксировали несколько станций видеонаблюдения. Исследователи изучили эти записи, чтобы установить, что это за объект. Они рассматривали возможность того, что это баллистическая ракета, однако вскоре Испанский национальный исследовательский совет (CSIC) опроверг версию о том, что это мог быть какой-то тип оружия.

Там сообщили, что, скорее всего, наблюдалось возвращение на земную орбиту искусственного объекта, "такого как спутники или остатки космических ракет".

Вероятность того, что это была ракета полностью. отрицали.

По словам Хосепа Марии Триго, координатора Сети исследования болидов и метеоритов Института космических наук, "повторные вхождения" на земную орбиту космического мусора наблюдают все чаще.

В Сербии видели неизвестный объект