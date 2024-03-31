В небі над Іспанією помітили невідомий літальний об’єкт. Він пролетів над Каталонією і впав у море на південь від Валенсії.
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Це могла бути балістична ракета
Проліт невідомої "вогняної кулі" зафіксували кілька станцій відеоспостереження. Дослідники вивчили ці записи, щоб встановити, що це за об'єкт. Вони розглядали можливість того, що це балістична ракета, однак незабаром Іспанська національна дослідницька рада (CSIC) спростувала версію про те, що це міг бути якийсь тип зброї.
Там повідомили, що, швидше за все, спостерігалось повернення на земну орбіту штучного об'єкта, "такого як супутники або залишки космічних ракет".
Ймовірність того, що це була ракета повністю. заперечили.
За словами Хосепа Марії Тріго, координатора Мережі дослідження болідів і метеоритів Інституту космічних наук, "повторні входження" на земну орбіту космічного сміття спостерігають дедалі частіше.
У Сербії бачили невідомий об'єкт
- У Сербії в повітря підіймали винищувачі через невідомий літальний об'єкт. Його зафіксували над містом, яке розташоване поряд зі столицею.
- У країні підняли два винищувачі МіГ-99 через те, що помітили над містом Валєво невідомий літальний об'єкт. Воно розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці країни Белграда.
- Під час того, як тривав процес наведення літаків для перехоплення ціль була втрачена від відбиття покажчиків РЛС. Після того, як винищувачі обстежили повітряний простір, вони повернулись на аеродром.