У Сербії 30 березня злітали винищувачі МіГ-29 через те, що над містом Валєво зафіксували невідомий літальний об'єкт. Воно розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці країни Белграда.

Дивіться також Ми будемо боротися, – Вучич повідомив про загрозу "життєвим і національним інтересам" Сербії

Було залучено пару винищувачів

У Міноборони Сербії зазначили, що апарат був зафіксований на висоті 5500 метрів над Валєво. Його зафіксували Сили з контролю та захисту суверенітету повітряного простору країни.

На підставі наказу президента республіки та головнокомандувача збройними силами Сербії Александара Вучича на чергування була залучена пара винищувачів МіГ-29,

– мовиться в заяві міністерства.

Крім цього, за ситуацією у повітряному просторі стежили ракетні підрозділи сил протиповітряної оборони. Під час того, як тривав процес наведення літаків для перехоплення ціль була втрачена від відбиття покажчиків РЛС.

Після того, як винищувачі обстежили повітряний простір, вони повернулись на аеродром.

Польща підіймала авіацію