Собственно, в ночь на 23 января враг выпускал воздушные цели. В Киевской городской военной администрации констатировали, что это уже второй ракетный удар по столице с начала этого года.

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Атака на Киев и работа ПВО

Известно, что сначала оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области России. Эти ракеты заходили в столицу двумя волнами.

Однако на этом захватчики не остановились. Когда одни крылатые ракеты были непосредственно в воздушном пространстве Киева, захватчики запустили еще и баллистические ракеты наземного базирования.

Силами и средствами ПВО над Киевом было поражено почти два десятка воздушных целей. Но в результате этой комбинированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие.

– констатировали в КГВА.

В то же время в Киевской городской военной администрации рассказали о ситуации в районах столицы по состоянию на 09:00.

Святошинский район. Спасатели обнаружили часть ракеты, которая не сдетонировала, в жилом доме, работают над ее обезвреживанием. Зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей, квартиры в многоэтажке; повреждены нежилые застройки.

Спасатели обнаружили часть ракеты, которая не сдетонировала, в жилом доме, работают над ее обезвреживанием. Зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей, квартиры в многоэтажке; повреждены нежилые застройки. Печерский район. Зафиксированы повреждения нежилого здания.

Зафиксированы повреждения нежилого здания. Соломенский район. Зафиксированы повреждения жилого дома.

Зафиксированы повреждения жилого дома. Дарницкий район. Обломки одной из целей упали на крышу многоэтажного жилого дома и на территорию детского сада. В обоих случаях обошлось без пожаров.

Обратите внимание! В 09:30 мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 18 человек. Из них 13 – госпитализированы, в том числе три ребенка.

"Враг продолжает ракетный террор Киева. В частности, прибегает к баллистическим ударам по городу. Целостность критической инфраструктуры города и жизни жителей зависит от надежности работы воинов ПВО и всех Сил обороны. Донатьте, помогайте", – призвал начальник КГВА Сергей Попко.

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Отметим, что под прицелом врага также находился Харьков в ночь на 23 января. Мэр города Игорь Терехов около 09:35 сообщал, что известно о 35 раненых. Среди них двое детей – 10 и 12 лет.