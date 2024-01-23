Собственно, в ночь на 23 января враг выпускал воздушные цели. В Киевской городской военной администрации констатировали, что это уже второй ракетный удар по столице с начала этого года.
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Атака на Киев и работа ПВО
Известно, что сначала оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области России. Эти ракеты заходили в столицу двумя волнами.
Однако на этом захватчики не остановились. Когда одни крылатые ракеты были непосредственно в воздушном пространстве Киева, захватчики запустили еще и баллистические ракеты наземного базирования.
Силами и средствами ПВО над Киевом было поражено почти два десятка воздушных целей. Но в результате этой комбинированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие.
– констатировали в КГВА.
В то же время в Киевской городской военной администрации рассказали о ситуации в районах столицы по состоянию на 09:00.
- Святошинский район. Спасатели обнаружили часть ракеты, которая не сдетонировала, в жилом доме, работают над ее обезвреживанием. Зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей, квартиры в многоэтажке; повреждены нежилые застройки.
- Печерский район. Зафиксированы повреждения нежилого здания.
- Соломенский район. Зафиксированы повреждения жилого дома.
- Дарницкий район. Обломки одной из целей упали на крышу многоэтажного жилого дома и на территорию детского сада. В обоих случаях обошлось без пожаров.
"Враг продолжает ракетный террор Киева. В частности, прибегает к баллистическим ударам по городу. Целостность критической инфраструктуры города и жизни жителей зависит от надежности работы воинов ПВО и всех Сил обороны. Донатьте, помогайте", – призвал начальник КГВА Сергей Попко.
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Отметим, что под прицелом врага также находился Харьков в ночь на 23 января. Мэр города Игорь Терехов около 09:35 сообщал, что известно о 35 раненых. Среди них двое детей – 10 и 12 лет.