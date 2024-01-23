Власне, у ніч проти 23 січня ворог випускав повітряні цілі. У Київській міській військові адміністрації констатували, що це вже другий ракетний удар по столиці від початку цього року.

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Атака на Київ і робота ППО

Відомо, що спершу окупанти запустили крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області Росії. Ці ракети заходили в столицю двома хвилями.

Однак на цьому загарбники не зупинилися. Коли одні крилаті ракети перебували безпосередньо в повітряному просторі Києва, загарбники запустили ще й балістичні ракети наземного базування.

Силами та засобами ППО над Києвом було уражено майже два десятки повітряних цілей. Але внаслідок цієї комбінованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі,

– констатували в КМВА.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації розповіли про ситуацію в районах столиці станом на 09:00.

Святошинський район. Рятувальники виявили частину ракети, яка не здетонувала, у житловому будинку, працюють над її знешкодженням. Зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, квартири в багатоповерхівці; пошкоджено нежитлові забудови.

Рятувальники виявили частину ракети, яка не здетонувала, у житловому будинку, працюють над її знешкодженням. Зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів, квартири в багатоповерхівці; пошкоджено нежитлові забудови. Печерський район. Зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі.

Зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі. Солом'янський район. Зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Зафіксовано пошкодження житлового будинку. Дарницький район. Уламки однієї з цілей впали на дах багатоповерхового житлового будинку та на територію дитячого садочку. В обидвох випадках обійшлось без пожеж.

Зверніть увагу! О 09:30 мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві внаслідок російської ракетної атаки станом постраждало 18 людей. З них 13 – госпіталізовані, зокрема три дитини.

"Ворог продовжує ракетний терор Києва. Зокрема, вдається до балістичних ударів по місту. Цілісність критичної інфраструктури міста та життя мешканців залежить від надійності роботи воїнів ППО та всіх Сил оборони. Донатьте, допомагайте", – закликав начальник КМВА Сергій Попко.

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Наголосимо, що під прицілом ворога також був Харків у ніч проти 23 січня. Мер міста Ігор Терехов близько 09:35 повідомляв, що відомо про 35 поранених. Серед них двоє дітей – 10 і 12 років.