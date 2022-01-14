Над Киевом пролетел самолет боевого управления ВВС США, – Flightradar

В небе над Киевом 14 января зафиксировали самолет боевого управления и целеуказания ВВС США. Boeing E-8C направлялся в сторону Полтавы.

Об этом свидетельствуют данные интернет-проекта Flightradar. Вероятно, судно будет мониторить ситуацию на Донбассе.

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Boeing E-8C в небе над Киевом

Полет проходил на высоте 10 километров, скорость – почти 1 000 километров в час. Скорее всего самолет вылетел либо с авиабазы Милденхолл, либо с аэродрома военной базы Рамштайн.

Информацию, собирающую Boeing E-8C Joint Stars, передали наземным войскам в режиме реального времени.

Он также распознает и классифицирует колесную и гусеничную технику в любых погодных условиях. Таким образом командование получает уведомление о положении и перемещении всех наземных средств.



Над Киевом зафиксировали самолет боевого управления ВВС США / Скриншот из Flightradar

Самолеты ВВС США над Украиной

Над восточной Украиной 27 декабря впервые пролетел самолет E-8C (JSTARS) ВВС США. Совместно с самолетом разведки RC-135v он собирал информацию о ситуации на этой территории.

Разведывательный самолет ВВС США E-8C Joint STARS 30 декабря повторил полет на Восток Украины.

Самолеты-разведчики США пролетели над Украиной: смотрите видео 24 канала