Крылатая ракета оккупантов так и не долетела до места своего назначения. Эту информацию журналистам 24 канала подтвердили в ГСЧС.

Важно Новое бесчеловечное преступление: на Киевщине оккупанты убили 80-летнего пенсионера

На видео с места происшествия виден сильный взрыв. На мгновение ночное небо стало ярким, как днем.

Смотрите мощное видео сбивания ракеты над Краматорском:

Заметим, что в Краматорске местные жители активно готовятся противостоять российским захватчикам. Присоединиться к обороне хотел даже 84-летний дедушка . В то же время, пожилая женщина отдала волонтерам все деньги, которые собирала годами. Бабушка подчеркнула, что не знает, понадобятся ли эти средства, а волонтерам – точно помогут.