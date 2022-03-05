Крилата ракета окупантів так і не долетіла до місця свого призначення. Цю інформацію журналістам 24 каналу підтвердили у ДСНС.

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На відео з місця події видно сильний вибух. На мить нічне небо стало яскравим, як вдень.

Дивіться потужне відео збиття ракети над Краматорськом:

Зауважимо, у Краматорську місцеві мешканці активно готуються протистояти російським загарбникам. Долучитися до оборони хотів навіть 84-річний дідусь. Водночас літня жінка віддала волонтерам всі гроші, які збирала роками. Бабуся наголосила, що не знає, чи ці кошти їй знадобляться, а волонтерам – точно допоможуть.

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