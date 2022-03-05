Цього разу жертвою росіян став пенсіонер в Гостомелі, що на Київщині. Йдеться про Миколу Мамчура.

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Черговий цинічний злочин окупантів

Пенсіонер все життя прожив у Гостомелі, а до виходу на пенсію працював на скляному заводі. Його застрелили на порозі власного будинку. Причина – чоловік відмовився нагодувати російських військових.