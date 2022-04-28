Над морем силы ПВО сбили российский БПЛА-разведчик

Поздним вечером 28 апреля в Одесской и Николаевской областях был слышен взрыв. Украинские защитники сбили вражеский российский беспилотник.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что силы ПВО сбили над морем вражеский БПЛА-разведчик.

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Так, вражеские силы продолжают воздушную разведку в приморских регионах. Таким образом россияне определяют, куда наносить удары ракетами.

Враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов. Силами ПВО над морем сбит вражеский БПЛА-разведчик,

– говорится в сообщении.

Вероятно, именно этот звук могли слышать жители Одесчины и Николаевщины.

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