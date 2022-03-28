Как рассказал спикер Одесской ОГА Сергей Братчук, отлично со своей работой справилось командование "Юг".

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Вот и подробности. Минус вражеская ракета над Одеской областью. Врагу – ад!,

– написал он.

Отметим, что за последние сутки воздушные силы ВСУ сбили две крылатые ракеты. Также удалось уничтожить 4 вражеских самолета и 1 вертолет. Кроме того, авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла значительные удары по наземным объектам российских наемников.

В то же время спикер Воздушных Сил отметил, что сейчас у нас выше показатель сбития вражеских ракет, чем был в начале войны. Он подчеркнул, что ракета – высокоточное оружие и она имеет способность пролетать очень низко. Это сделано для того, чтобы уничтожить ее было сложнее. Но нет ничего невозможного для наших ПВО.

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