Як розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук, відмінно зі своєю роботою впоралося командування "Південь".

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От і подробиці. Мінус ворожа ракета над Одещиною. Ворогу – пекло!,

– написав він.

Зауважимо, що за останню добу Повітряні Сили ЗСУ збили дві крилаті ракети. Також вдалося знищити 4 ворожі літаки та 1 вертоліт. Крім того, авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала значних ударів по наземних об'єктах російських найманців.

Водночас речник Повітряних Сил зазначив, що зараз у нас вищий показник збиття ворожих ракет, ніж був на початку війни. Він наголосив, що ракета – високоточна зброя і вона має здатність пролітати надзвичайно низько. Це зроблено для того, щоб знищити її було складніше. Але немає нічого неможливого для наших ППО.

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