Над Винницкой областью сбили две российские ракеты

Украинские защитники сбили над Винницкой областью 2 ракеты русских захватчиков.

Такой информацией поделился Сергей Борзов, глава Винницкой ОГА.

Ранее Спасатели в Винницкой области уничтожили 2 российских авиабомбы

Обе ракеты сбили, пострадавших нет

Борзов рассказал, что крылатые ракеты летели в сторону Гущинцов. К счастью, не долетели. Обломки одной из них упали в лес, а другой – в Гущинцах на жилое здание. Ранее глава Ивановской территориальной громады Михаил Кулик сообщил, что они повредили крыши 3 домов и выбили окна.

Жителей города просят не выходить ночью на улицу

Сергей Борзов призываю всех местных жителей не появляться на улицах города после начала комендантского часа! Сегодня ночью (28 февраля – 24 канал) будет проводиться спецоперация", – объяснил чиновник.

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