Над всей Украиной – 120 ракет, – у Зеленского отреагировали на массированную атаку России
29 декабря 2022, 09:34Читати новину українською
Российские оккупанты решили в очередной раз запустить по Украине десятки ракет, преследуя цель погрузить в нас в тотальную тьму. На ситуацию отреагировали в Офисе Президента – там сказали, сколько воздушных целей запустил враг.
Утром 29 декабря по всей Украине раздались сигналы воздушной тревоги. Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что захватчики запустили 120 ракет.