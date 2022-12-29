Над всей Украиной – 120 ракет, – у Зеленского отреагировали на массированную атаку России

29 декабря 2022, 09:34
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Российские оккупанты решили в очередной раз запустить по Украине десятки ракет, преследуя цель погрузить в нас в тотальную тьму. На ситуацию отреагировали в Офисе Президента – там сказали, сколько воздушных целей запустил враг.

Утром 29 декабря по всей Украине раздались сигналы воздушной тревоги. Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что захватчики запустили 120 ракет.

 
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак