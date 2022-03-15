Надеюсь, теперь никто не будет сомневаться, что Россия стремится уничтожить все, – Зеленский
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский 15 марта выступил перед парламентом Канады. Он рассказал, что чувствовали украинцы утром 24 февраля, когда Россия напала на Украину, и что они чувствуют в течение всех 20 дней войны.
Зеленский также подчеркнул, что Украина нуждается в большей помощи, чем санкции. Он призвал канадское правительство помочь с закрытием неба.
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Зеленский рассказал о своем выступлении перед парламентом Канады
По словам президента, он не знает, смог ли найти правильные слова во время обращения в канадский парламент.
Но я надеюсь, что после моего выступления перед правительством и парламентом Канады, в этой братской стране никто не будет сомневаться, что Россия стремится уничтожить все, что делает украинцев украинцами – наше будущее, наш характер, нашу волю,
– отметил Зеленский.
Президент подытожил, что оккупантам не удастся этого сделать.
Смотрите выступление Зеленского перед парламентом Канады: