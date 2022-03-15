Зеленський також наголосив, що Україна потребує більшої допомоги, аніж санкції. Він закликав канадський уряд допомогти із закриттям неба.

До теми Уявіть, що о 4 ранку ви з дітьми чуєте вибухи, удари по Оттаві, – Зеленський владі Канади

Зеленський розповів про свій виступ перед парламентом Канади

За словами президента, він не знає, чи зміг знайти правильні слова під час звернення до канадського парламенту.

Але я сподіваюся, що після мого виступу перед урядом і парламентом Канади, в цій братній країні ніхто не сумніватиметься, що Росія прагне знищити все, що робить українців українцями – наше майбутнє, наш характер, нашу волю,

– зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що окупантам не вдасться цього зробити.

Дивіться виступ Зеленського перед парламентом Канади: