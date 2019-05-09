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      Надеюсь, что Луценко добровольно сложит свои полномочия, – советник Зеленского

      Что это было? 22 Читати новину українською

      Советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка в программе "Что это было" рассказал о роспуске Верховной Рады, провале судебной системы, органах НАПК, ГПУ и, в частности, Луценко.

      О Юрии Луценко

      – У генпрокурора Луценко есть определенная волативность мыслей и он часто меняет это мнение. Я надеюсь, что генпрокурор прислушается к советам новоизбранного президента и добровольно сложит свои полномочия.

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      – И здесь вопрос даже не в том, что Генпрокуратура потеряла слишком много времени и возможности, чтобы Украина жила лучше, а недостойные люди были наказаны. А в том, что собственно человек, превратился в политика, и есть одновременно неэффективным генпрокурором продолжит дальше вредить Украине на этой должности.

      Депутаты боятся роспуска и досрочных выборов

      – Почему депутаты пытаются оттянуть инаугурацию президента? На это есть две политические причины. Во-первых, Верховная Рада боится роспуска, поэтому пытается перенести эту дату как можно дальше. К тому же, эта дата инаугурации важна для пока что действующей власти, потому как мы видим в течение последних дней происходит очень много кадровых назначений.

      – Также парламент боится досрочных выборов, потому что за ними осталось много невыполненных домашних заданий и решений. Это может быть свидетельством того, что парламент не столь эффективен, как депутаты пытаются убедить украинцев. Самый низкий рейтинг доверия к парламенту как к государственной институции это подтверждает.

      – Я думаю, что досрочные выборы, если они таки будут, существенно изменят политический ландшафт и расклад политсил в парламенте. По крайней мере, появится несколько политических сил, в частности Зеленского и Вакарчука. Однако я придерживаюсь позиции, что 27 мая не является той красной датой, после которой можно распустить ВР.

      О судебной реформе

      – Одной из возможностей для улучшения работы обоих органов – Высшей квалифкомиссии (ИКК) и Высшего совета правосудия (ВРП) – является привлечение большего количества общественных или международных экспертов. Очевидно, что ВРП имеет в своем составе много людей, которых нельзя назвать нейтральными и политически незаангажированными. И проблема в том, что мы не сможем законом перезагрузить ВРП, поскольку она защищена Конституцией.

      – Мне кажется, что вся судебная реформа происходила таким образом, чтобы не сделать судей независимыми и выстроить определенную вертикаль, которая бы замыкалась в Администрации Президента. Поэтому роль ВРП и ИКК была построена так, якобы прямых связей нет, но эти два органы держали в страхе и связи с Банковой всю судебную систему. Поэтому мы вроде и имеем успешную судебную реформу, но одновременно с тем есть такие позорные факты недобросовестности.

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      – Интересно, что украинская система е-декларирования является образцовой для многих стран. Даже канадцы говорят, что у них этого нет и они бы охотно с этим ознакомились. Но и проблема: мы якобы имеем хорошие институты, но там или "неправильные люди", или есть определенный политический фактор, который заставляет людей работать не по закону.

      – К примеру, НАПК – в принципе недееспособный орган и нет шансов для его обновления. Там очевидно должно быть новое руководство и "очищенный" аппарат. Еще одни проблемные органы – НАБУ и САП, но там еще есть шансы, если они начнут работать совместно. Нужно, чтобы лидер каждого из этих органов понимал, что он может выжить только в сотрудничестве с другим.

      – Что известно о Танасевич, которая возглавила Антикоррупционный суд? Мы знаем о том, что она показала высокий уровень знаний во время квалифицированного отбора на должность главы Высшего антикоррупционного суда. Также нет фактов, которые бы свидетельствовали о ее недобросовестности или непрофессиональности, поэтому это достойный выбор.

      Больше – смотрите в программе "Что это было?"

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      Теги: Новости Украины Новости политики Что это было? Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Высший совет правосудия САП НАБУ НАПК ГПУ Судьи Юрий Луценко Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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