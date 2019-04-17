Что скрывается за молчанием Зеленского: объяснение журналиста

Об эффективности использования соцсетей Владимиром Зеленским и дебатах кандидатов в президенты на Общественном – в программе "Что это было" рассказал журналист Павел Казарин.

Молчание Зеленского

– Меня смущает, когда вместо кандидата говорит только его штаб. С точки зрения политической технологии, которая отмеряется по уровню эффективности, это эффективная технология. Мы видим, что Владимир Зеленский, согласно рейтингам и цифрам, является лидером.

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– Однако с точки зрения этики, ответственности, уважения к избирателям – это все пробивает дно. Потому что в конце концов надо определиться и рассказать о том, что ждет страну при твоем президентстве, ведь пять лет – это долгая история.

– Когда мы листаем телеканалы, то видим только членов штаба и команды Зеленского. Однако есть главная проблема – Владимир Зеленский молчит. Это эффективно, это может привести его к победе, но это не этично и безответственно.

Разочарование для избирателей

– Более того, в случае победы Зеленского страна будет обречена к фрустрации (напрасные ожидания, – 24 канал) и разочарование. Избиратели Зеленского ждут от него вещей, которые не сочетаются между собой.

– К примеру, избиратель из Одессы голосует за Зеленского за то, что он, условно говоря, подружится с Россией и откроет границы, а избиратель со Львова голосует за Зеленского, потому что хочет от него путь в Европу, эффективных реформ, борьбы с коррупцией. И какую бы стратегию Зеленский не выбрал после 21 апреля, то один из этих избирателей окажется фрустрованим, а его ожидания разрушенными.

Понятно, почему Зеленский молчит, потому что как только он начнет говорить, то начнет отсекать от себя этих людей, которые разрисовали книгу теми фломастерами, которые им нравились. Как только Зеленский начнет сам рисовать эту книжку, то окажется, что его цвета не совпадают с теми, что выбрали его сторонники.

Как Зеленский использует интернет



– Мы живем в галактике интернета. СМИ утратили роль монопольного посредника между производителями и потребителями контента. Интернет привел к тому, что появились люди, которые общаются с аудиторией напрямую, к примеру, блогеры, у которых есть каналы на YouTube, в социальных сетях и так далее.

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– Владимир Зеленский может использовать все каналы коммуникации, которые у него есть, к примеру, Instagram, YouTube, Facebook, чтобы общаться со своей аудиторией и рассказывать, что ждет страну в случае его победы.

Он мог бы рассказать, какой экономический курс он поддерживает, кто возглавит Министерство обороны, Генпрокуратуру и тому подобное. Проблема в том, что инструмент у Зеленского есть, но он его не использует.

Дебаты кандидатов в президенты



– Ни одно СМИ не заявило, что проводит дебаты. Если канал заявит о дебатах, то начнет тонуть в регламенте.

Медиа перед первым туром должно было бы звать на эфир всех кандидатов. Также официальную жеребьевку нужно было бы проводить в прямом эфире. И в результате 23 номер рейтинга дебатировал бы с третьим номером.

– Поэтому все каналы делали политическое ток-шоу и Общественное не стало исключением. Мы приглашали кандидатов, примерно объединив их по рейтингу. Было очень интересно наблюдать, как некоторые политики очень привыкли к формату "теплых ванн". Когда они поняли, что такого не будет, то наши шансы увидеть топовых кандидатов второго тура начали снижаться.

– К примеру, Юлия Тимошенко пришла на Общественное (перед первым туром выборов – 24 канал), чтобы выгулять белое пальто. Ее штаб нам ничего не говорил, не подтверждал присутствие и буквально за несколько минут до начала эфира, мы узнали, что приехала Юлия Тимошенко. Мы перестроили студию, а она пришла, увидела, что ее соперников нет и покинула студию, сказав, что у нее много планов. Это была классическая манипуляция. Это было ток-шоу, все кандидаты отвечали на вопросы экспертов и если бы Юлия Тимошенко хотела принять участие, то она бы это сделала.

Что известно о дебатах Зеленского и Порошенко?

16 апреля команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" по проведению дебатов. Встреча Зеленского и Порошенко состоится 19 апреля в 19:00. Каждый желающий на специальном сайте может зарезервировать себе место в фан-зоне "Олимпийского". В то же время Общественное анонсировало проведение дебатов у себя в студии на 20:00. Успеют ли кандидаты на дебаты в двух разных местах – под вопросом.