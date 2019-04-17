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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Почему украинцы предпочитают Зеленскому, а не Порошенко, на выборах президента

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Volodymyr Tarasov/Photoshot/East News

      Выбирая шоумена и лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского следующим президентом, украинцы выражают протест действующей власти. Хотя Зеленский – новое лицо в украинской политике, однако для большинства он является тем, кто стоит над политиками, поскольку в своих шутках показывал правду и реальные недостатки системы.

      Согласно последним результатам соцопросов о предпочтениях во втором туре президентских выборов, за шоумена и лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского готовы проголосовать более 70% украинцев, зато за его оппонента и одновременно действующего украинского гаранта Петра Порошенко – только 25,4% респондентов. В победу же Зеленского верят 57,2% избирателей, а 14,1% опрошенных считают, что следующим президентом станет Петр Порошенко.

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      По словам социолога и генерального директора Киевского международного института социологии (КМИС) Владимира Паниотто, такие показатели свидетельствуют, что украинцы выражают протест действующей власти и системе, передает "Апостроф".

      "В наших анкетах таких конкретных вопросов нет. Но могу сказать, что большинство – это протестный электорат, который не хочет голосовать за старую систему, лицом которой для них является Порошенко", – отметил эксперт.

      Кроме того, он рассказал, что, проводя опрос по результатам второго тура выборов, социологи также спрашивали людей, насколько они ассоциируют Зеленского с его героем в фильме "Слуга народа" Василием Голобородько.

      Оказалось, что дело не только в этом сериале. Зеленский 15 лет смеялся над политиками, говорил людям то, от чего им становилось смешно. Он показывал правду, реальные недостатки. Казалось, как и в том фильме, что он очень хорошо разбирается в закулисных механизмах политики. У него сложился положительный имидж не только из-за фильма, но и за его деятельность,
      – убеждает Владимира Паниотто.

      В то же время социолог подчеркивает, что для большинства Зеленский относится к категории тех людей, кто стоит над политиками.

      "Поэтому у него есть авторитет и доброе отношение людей. Зеленский дает надежду, веру в лучшие перемены", – констатировал специалист.

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      Политолог Виктор Таран, в свою очередь, считает, граждане перед тем, как сделать выбор относительно следующего президента, должны помнить, что тому не получится отшучиваться 5 лет от МВФ, внешних вызовов, внутренних оппозиций или олигархов. Зато ему придется решать конкретные проблемы. Здесь вопрос понимания, реальной команды, стратегическое видение.

      "Элементарно – нужно знать иностранный язык. В видео с его штаба, в день выборов, мы увидели, как он общался с журналистами на несовершенном английском языке. Это плохо, потому что означает, что на индивидуальных переговорах он не сможет защищать интересы страны. Он же не пойдет с советниками на индивидуальные переговоры", – отметил он.

      В качестве примера, Таран привел ситуацию с атакой на Дебальцево, когда почти сутки продолжались переговоры четырех лидеров – Меркель, Макрона, Путин и Порошенко.

      Я не уверен, что Зеленский сутки сможет сидеть на одном месте, убеждать и общаться на иностранном языке. Путин прекрасно говорит на английском и немецком. А Зеленский будет без советников. Надо будет один на один,
      – подытожил политолог.

      Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?
      По результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места, которые заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

      После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответы: "Стадион, так стадион".

      Также Зеленский предложил, чтобы каждый из участников дебатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Вместе с тем президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни у Порошенко, ни у Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, так как здесь нет лаборатории. У Порошенко же считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.

      10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко во второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.

      11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялась словесная перепалка в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы вновь призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

      12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макроном, но опять порознь. Порошенко со своим французским коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский пообщался "о жизни, о главном".

      14 апреля дебаты на "Олимпийском" все же состоялось, однако на них присутствовал лишь Порошенко. В то же время в команде Зеленского отмечали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00.

      какими заявлениями отмечались Зеленский и его команда:
      blog_ava
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Социологическое исследование Новости Украины
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