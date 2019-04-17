Чому українці віддають перевагу Зеленському, а не Порошенку. на виборах президента

Обираючи шоумена та лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського наступним президентом, українці висловлюють протест чинній владі. Хоча Зеленський і є новим обличчям в українській політиці, проте для більшості він є тим, хто стоїть над політиками, оскільки у своїх жартах показував правду та реальні вади системи.

Відповідно до останніх результатів соцопитувань щодо результатів другого туру президентських виборів, за шоумена та лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського є готовими проголосувати понад 70% українців, натомість за його опонента та водночас чинного українського гаранта Петра Порошенка – лише 25,4% респондентів. У перемогу ж Зеленського вірять 57,2% виборців, а 14,1% опитаних вважають, що наступним президентом стане Петро Порошенко.

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За словами соціолога та генерального директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимира Паніотто, такі показники свідчать, що українці висловлюють протест проти чинної влади та системи, передає "Апостроф".

"У наших анкетах таких конкретних запитань немає. Але можу сказати, що більшість – це протестний електорат, який не хоче голосувати за стару систему, обличчям якої для них є Порошенко", – зауважив експерт.

Крім того, він розповів, що, проводячи опитування щодо результатів другого туру виборів. Соціологи також запитували людей, наскільки вони асоціюють Зеленського з його героєм у фільмі "Слуга народу" Василем Голобородько.

Виявилося, що річ не тільки в цьому серіалі. Зеленський 15 років глузував із політиків, казав людям те, від чого їм ставало смішно. Він показував правду, реальні вади. Здавалося, як і в тому фільмі, що він дуже добре розуміється на закулісних механізмах політики. У нього склався позитивний імідж не тільки через фільм, а й через його діяльність",

– переконує Володимира Паніотто.

Водночас соціолог підкреслює, що для більшості Зеленський відноситься до категорії тих людей, хто стоїть над політиками.

"Тому в нього є авторитет і добре ставлення людей. Зеленський дає надію, віру на кращі зміни", – констатував фахівець.

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Політолог Віктор Таран, зі свого боку, вважає, громадяни перед тим, як зробити вибір щодо наступного президента, мають пам’ятати, що тому не вийде віджартовуватися 5 років від МВФ, зовнішніх викликів, внутрішніх опозицій чи олігархів. Натомість його доведеться вирішувати конкретні проблеми. Тут є питання розуміння, реальної команди, стратегічного бачення.

"Елементарно – потрібно знати іноземну мову. У відео з його штабу, у день виборів, ми побачили, як він спілкувався з журналістами недосконалою англійською мовою. Це погано, бо означає, що на індивідуальних переговорах не зможе захищати інтереси країни. Він ж не піде з радниками на індивідуальні переговори", – зазначив він.

Як приклад, Таран навів ситуацію з атакою на Дебальцеве, коли майже добу тривали переговори чотирьох лідерів – Меркель, Макрон, Путін і Порошенко.

Я не впевнений, що Зеленський добу зможе сидіти на одному місці, переконувати та вільно спілкуватися іноземною мовою. Путін прекрасно говорить англійською та німецькою. А Зеленський буде без радників. Треба буде сам на сам,

– підсумував політолог.

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів? За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, щоб кожен із учасників дебатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Порошенко зі своїм французьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський поспілкувався "про життя, про головне".



14 квітня дебати на "Олімпійському" все ж відбулися, проте на них був присутнім лише Порошенко. Натомість у команді Зеленського наголошували, що вони будуть на стадіоні лише 19-го числа о 19:00.