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      Зеленський пояснив, чому на нього працюють люди Коломойського

      2145 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Кандидат в президенти Володимир Зеленський пояснив, що в його команді працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського через те, що у них контракт.

      Відповідне відео опубліковано на YouTube каналі Новини України.

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      На запитання журналіста щодо заяви Порошенка про те, що Зеленський маріонетка Коломойського і на це вказують люди олігарха, які працюють у команді кандидата у президенти,  Володимир Зеленський відповів, що між юридичною компанією та компанією, яка надає послуги безпеки і його командою укладено контракт.

      У нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського – 24 Канал)  одна з трьох компаній, ну він один з компаньйонів, я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії. Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все, 
      – відповів Зеленський.

      Раніше журналісти Bihus.info провели розслідування і 9 квітня повідомили, що адвокат Коломойського – Богдан – представляє Зеленського на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха в Ізраїль. А ще Богдан мав таємну зустріч із головою НАБУ Артемом Ситником.

      До всього Андрій Богдан, який співпрацює з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, планує подати до суду на авторів програми розслідувань "Схеми". Богдан обурився через розслідування журналістів про його поїздки до Москви.

      Журналістам вдалося з’ясувати, що з 2014 року Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва). Вони запитали в юриста – коли саме той літав та що там робив? Але Богдан заперечив, що після анексії був у Росії. Ці слова авторка програми "Схеми" Наталія Седлецька назвала неправдою, адже щонайменше одна дата журналістам відома – це 15 травня 2014 року.

      Хто такий Андрій Богдан?Адвокат Коломойського, який у 2014 році мав статус радника олігарха, коли той очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. Попри виїзд Коломойського з України спершу до Женеви, а потім до Ізраїлю, співпраця бізнесмена з адвокатом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Коломойський є одним з його клієнтів.

      Дивіться відео інтерв'ю з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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