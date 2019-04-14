Зеленський пояснив, чому на нього працюють люди Коломойського

Кандидат в президенти Володимир Зеленський пояснив, що в його команді працюють охорона і юрист олігарха Ігоря Коломойського через те, що у них контракт.

Відповідне відео опубліковано на YouTube каналі Новини України.

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На запитання журналіста щодо заяви Порошенка про те, що Зеленський маріонетка Коломойського і на це вказують люди олігарха, які працюють у команді кандидата у президенти, Володимир Зеленський відповів, що між юридичною компанією та компанією, яка надає послуги безпеки і його командою укладено контракт.

У нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. Ось і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського – 24 Канал) – одна з трьох компаній, ну він один з компаньйонів, я не знаю, власне кажучи, всю систему кореневу, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії. Є три компанії, які займаються юридичним супроводом нашої партії, нашої команди, ось і все,

– відповів Зеленський.

Раніше журналісти Bihus.info провели розслідування і 9 квітня повідомили, що адвокат Коломойського – Богдан – представляє Зеленського на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха в Ізраїль. А ще Богдан мав таємну зустріч із головою НАБУ Артемом Ситником.

До всього Андрій Богдан, який співпрацює з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, планує подати до суду на авторів програми розслідувань "Схеми". Богдан обурився через розслідування журналістів про його поїздки до Москви.

Журналістам вдалося з’ясувати, що з 2014 року Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва). Вони запитали в юриста – коли саме той літав та що там робив? Але Богдан заперечив, що після анексії був у Росії. Ці слова авторка програми "Схеми" Наталія Седлецька назвала неправдою, адже щонайменше одна дата журналістам відома – це 15 травня 2014 року.

Хто такий Андрій Богдан?Адвокат Коломойського, який у 2014 році мав статус радника олігарха, коли той очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. Попри виїзд Коломойського з України спершу до Женеви, а потім до Ізраїлю, співпраця бізнесмена з адвокатом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Коломойський є одним з його клієнтів.

Дивіться відео інтерв'ю з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським: