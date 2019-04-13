Зеленський не служив в армії та неодноразово ігнорував повістки з військкомату, – Міноборони

Громадянин Зеленський до військового комісаріату за викликами не прибував, – про це йдеться у офіційному повідомленні Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

У повідомленні Міноборони зазначено, що з приводу Зеленського Володимира Олександровича надходило чимало журналістських запитів та запитів від напродних депутатів України. Генеральний штаб ЗСУ перевірив, чи перебуває Зеленський на військовому обліку ЗСУ.

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Офіційна інформація від Міноборони

– Громадянин Зеленський Володимир Олександрович перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних.

– Місце реєстрації на обліку: Металургійно-Довгинцівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу.

– Дата перебування на обліку: з 22 грудня.2008 року і по теперішній час.

– Військове звання: солдат.

– Військово-облікова спеціальність: діловод діловодства.

– Придатний до військової служби.

– Військову службу у ЗСУ не проходив.

У повідомленні також вказано, що для призову під час мобілізації громадянину Зеленському за адресою, визначеною у його облікових документах, надсилалися повістки чотири рази:

– 15 квітня 2014,

– 23 червня 2014,

– 15 серпня 2014,

– 10 травня 2015.

"Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", – підсумували у Міноборони.