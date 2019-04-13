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      Зеленський не служив в армії та неодноразово ігнорував повістки з військкомату, – Міноборони

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      Зеленський ігнорував повістки військкомату
      Зеленський ігнорував повістки військкомату / Getty Images

      Громадянин Зеленський до військового комісаріату за викликами не прибував, – про це йдеться у офіційному повідомленні Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

      У повідомленні Міноборони зазначено, що з приводу Зеленського Володимира Олександровича надходило чимало журналістських запитів та запитів від напродних депутатів України. Генеральний штаб ЗСУ перевірив, чи перебуває Зеленський на військовому обліку ЗСУ.

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      Офіційна інформація від Міноборони

      – Громадянин Зеленський Володимир Олександрович перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних.

      – Місце реєстрації на обліку: Металургійно-Довгинцівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу.

      – Дата перебування на обліку: з 22 грудня.2008 року і по теперішній час.

      – Військове звання: солдат.

      – Військово-облікова спеціальність: діловод діловодства.

      – Придатний до військової служби.

      – Військову службу у ЗСУ не проходив.

      У повідомленні також вказано, що для призову під час мобілізації громадянину Зеленському за адресою, визначеною у його облікових документах, надсилалися повістки чотири рази:

      – 15 квітня 2014,
      – 23 червня 2014,
      – 15 серпня 2014,
      – 10 травня 2015.

      "Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", – підсумували у Міноборони.

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      Теги: Новини України
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