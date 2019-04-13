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      Вимагаю вибачень від Зеленського: "кіборг" без нирки та жовчного міхура оголосив голодування

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      Микола Воронін
      Микола Воронін / Facebook // Mikolas Voroninauskas

      "Кіборг", який захищав Донецький аеропорт", Микола Воронін заявив, що голодуватиме, поки кандидат у президенти України та шоумен Володимир Зеленський не вибачиться перед українцями за жарти про нашу країну.

      Чоловік зазначає, що не знає, скільки витримає його організм у режимі голодування, оскільки не має двох органів – нирки та жовчного міхура. Проте назад не відступить, бо "і більше ризикував життям заради цієї країни". 

      Читайте також: Зеленський та Порошенко посварилися у прямому ефірі

      Вимоги "кіборга" Вороніна до Володимира Зеленського:

      • вибачення перед українцями, загиблими та живими, за жарти про актрису із німецьких фільмів про дорослих, з якою Зеленський під час виступу 95 кварталу порівняв Україну;
      • вибачення перед українцями, загиблими та живими, за жарти про ебонітові палички (коли на концерті 95 кварталу пожартували, що можна виробляти електроенергія від удару дубинки "беркутівців" по майданівцям"; 
      • вибачення перед українцями, загиблими та живими, перед вірянами Православної Церкви України за жарти про Томос (у "кварталі" документ назвали "термос");
      • вибачення "за те, що вкрав ім'я поета, Василя Голобородько, на якому і хоче виїхати у крісло Президента України";
      • зробити допінг-тест на наркотики у VADA, як пропонує Володимир Кличко.

      "Кіборг" обурюється, що Зеленський свого часу вибачився перед главою Чечні Рамзаном Кадировим, проте досі не вибачився за своє гострослів'я перед народом України. 

      Голодує "кіборг" у будівлі аеропорту "Бориспіль". 

       

      Опубліковано Mikolas Voroninauskas Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

       

      За словами Вороніна, він вже відчув перші наслідки голодування.

      Та, схоже, "кіборг" все ж радіє – небайдужі йому принесли спальний мішок та деякі речі. 

      Згідно з останніми результатами опитування (станом на 11 квітня), проведеного соціологічною групою "Рейтинг", після першого туру президентських виборів позитивні оцінки напрямку розвитку країни зросли майже удвічі. Більш оптимістичніше оцінюють стан справ в державі мешканці Заходу та Центру країни.

      Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором: 71% виборців віддадуть свій голос за Володимира Зеленського, а 29% – за Петра Порошенка.

      Попри чисельні скандал навколо постаті Зеленського (зокрема, й останній за участю його екс-колеги Дениса Манжосова), кандидат випереджає свого конкурента Петра Порошенка у всіх вікових категоріях. Крім того, він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. Водночас на Заході – позиції обох кандидатів майже рівні.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично!


      Рейтинг кандидатів у президенти соціологічної групи "Рейтинг"

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      Теги: Новини України Новини політики Кіборги Донецький аеропорт Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
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