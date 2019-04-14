Зеленский объяснил, почему на него работают люди Коломойского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский объяснил, что в его команде работают охрана и юрист олигарха Игоря Коломойского из-за того, что у них контракт.

Соответствующее видео опубликовано в канале YouTube Новости Украины, пишет Liga.net.

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На вопрос журналиста относительно заявления Порошенко о том, что Зеленский марионетка Коломойского и на это указывают люди олигарха, которые работают в команде кандидата в президенты, Владимир Зеленский ответил, что между юридической компанией и компанией, которая предоставляет услуги безопасности и командой заключен контракт.

Вот и все. Андрей Богдан – одна из трех компаний, ну он один из там компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании. Есть три компании, которые занимаются юридическим сопровождением нашей партии, нашей команды, вот и все,

– ответил Зеленский.

Ранее журналисты Bihus.info провели расследование и 9 апреля сообщили, что адвокат Коломойского – Богдан – представляет Зеленского на официальных встречах и продолжает системно летать к олигарху в Израиль. А еще Богдан имел тайную встречу с главой НАБУ Артемом Сытником.

Ко всему Андрей Богдан, который сотрудничает с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, планирует подать в суд на авторов программы расследований "Схемы". Богдан возмутился из-за расследования журналистов о его поездки в Москву.

Журналистам удалось выяснить, что с 2014 года Богдана трижды фиксировали в аэропорту Внуково (Москва). Они спросили у юриста – когда именно тот летал и что там делал? Но Богдан возразил, что после аннексии был в России. Эти слова автор программы "Схемы" Наталья Седлецкая назвала ложью, ведь как минимум одна дата журналистам известна – это 15 мая 2014.

Кто такой Андрей Богдан?Адвокат Коломойского, который в 2014 году имел статус советника олигарха, когда тот возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. Несмотря на выезд Коломойского из Украины сначала в Женеву, а затем в Израиль, сотрудничество бизнесмена с адвокатом не закончилось. В 2016 году Богдан признавал, что Коломойский является одним из его клиентов.

Смотрите видео интервью с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским: