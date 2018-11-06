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      Надеюсь, что раскрытие дела Ганзюк положит конец нападениям на активистов, – Князев

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      Глава Национальной полиции Сергей Князев
      Глава Национальной полиции Сергей Князев / www.rbc.ua

      Глава Национальной полиции Сергей Князев надеется, что после раскрытия нападения на Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти, преступления против активистов прекратятся.

      Об этом сообщает Украинская правда.

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      Князев отметил, что дело Гандзюк уже полностью передали СБУ. Теперь она ищет не только заказчиков нападения на херсонскую активистку, но и организатора, и исполнителей.

      Надеюсь, что раскрытие преступления в отношении Екатерины Гандзюк и наказания виновных положит конец нападениям на активистов. Мы к этому приложим максимум усилий. Имею надежду, что это остановит безумные спекуляции политиков и отдельных граждан вокруг этой трагедии,
      - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

      Напомним, что 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже сознались в причастности к нападению на Гандзюк. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Видео: что известно о смерти активистки Екатерины Ганзюк

       

      Теги: Новости Украины Полиция Екатерина Гандзюк Верховная Рада Расследования Сергей Князев
      Источник: 24 канал
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