Надеюсь, что раскрытие дела Ганзюк положит конец нападениям на активистов, – Князев

Глава Национальной полиции Сергей Князев надеется, что после раскрытия нападения на Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти, преступления против активистов прекратятся.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Князев отметил, что дело Гандзюк уже полностью передали СБУ. Теперь она ищет не только заказчиков нападения на херсонскую активистку, но и организатора, и исполнителей.

Надеюсь, что раскрытие преступления в отношении Екатерины Гандзюк и наказания виновных положит конец нападениям на активистов. Мы к этому приложим максимум усилий. Имею надежду, что это остановит безумные спекуляции политиков и отдельных граждан вокруг этой трагедии,

- сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, что 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже сознались в причастности к нападению на Гандзюк. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Видео: что известно о смерти активистки Екатерины Ганзюк