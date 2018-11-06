Сподіваюся, що розкриття справи Ганзюк покладе край нападам на активістів, – Князєв

Голова Національної поліції Сергій Князєв сподівається, що після розкриття нападу на Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті, злочини проти активістів припиняться.

Про це повідомляє Українська правда.

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Князєв зазначив, що справу Гандзюк уже повністю передали СБУ. Тепер вона визначає не лише замовників нападу на херсонську активістку, але й організатора та виконавців.

Сподіваюся, що розкриття злочину відносно Катерини Гандзюк і покарання винних покладе край нападам на активістів. Ми до цього докладемо максимум зусиль. Маю надію, що це зупинить шалені спекуляції політиків та окремих громадян навколо цієї трагедії,

– сказав голова Нацполіції Сергій Князєв.

Нагадаємо, що 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Правоохоронці затримали 6 осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до нападу на Гандзюк. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Відео: що відомо про смерть активістки Катерини Ганзюк