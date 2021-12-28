О фотосессии Савченко написала в фейсбуке. Она рассказала, что дала "легкое и ванильное" интервью для канала "2+2", в его рамках и произошло перевоплощение.

Ранее Вести.UA. Жир: Савченко стала экспертом по "госперевороту"

Савченко призвала взглянуть на мир под другим углом зрения

Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения.

На фотосессии бывшая политик примеряла два образа – голубое и темно-серое платье в пол. К одному из платьев Савченко примеряла украшения.

Смотрите фото Надежды Савченко в новом образе / Фото из фейсбука экс-нардепа:

В сети появилось много мемов с фото экс-нардепа

Такое перевоплощение бывшей народной избранницы не могли оставить в стороне создатели мемов. Савченко сравнивали и с Дейенерис Таргариен, и с Надеждой из "Иронии судьбы". Не обошли ни кинематограф, ни литературу, ни украинские политические реалии.

Такой "матери драконов" еще не видели / Мем Владимира Попова

Сразу две Нади / Мем Владимира Попова

Савченко в кинематографе / Фото GONI Мемасы

Два героя мемов одновременно / Мем Алексея Голобуцкого

Образы Савченко удивили / Мем Алексея Голобуцкого

Последние новости о Надежде Савченко:

Недавно Савченко попала в скандал из-за поддельного сертификата о вакцинации.

С поддельными документами в Борисполе задержали и ее сестру – Веру.

COVID-сертификаты были изъяты и направлены на экспертизу.

В конце октября бывшей народной депутатке сообщили о подозрении.

Смотрите об инциденте с сертификатом в Вєсті.UA:

Текст публикации Надежды Савченко:

Позитивного всем утра!

Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения.

Вышла хорошая профессиональная работа журналистов телеканала "2+2", легкое, "ванильное" интервью с Надеждой Савченко для телепередачи "Випы и Топы".

Интересного всем просмотра.