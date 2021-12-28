Про фотосесію Савченко написала у фейсбуці. Вона розповіла, що дала "легке і ванільне" інтерв'ю для каналу "2+2", у його рамках і відбулось перевтілення.

Раніше Вєсті.UA. Жир: Савченко стала експерткою з "держперевороту"

Савченко закликала подивитись на світ під іншим кутом зору

Іноді треба відволікатися від політики, роботи і життєвих проблем та подивитися на світ під іншим кутом зору.

На фотосесії колишня політикиня приміряла два образи – блакитну та темно-сіру сукні до підлоги. До однієї з суконь Савченко приміряла прикраси.

Дивіться фото Надії Савченко у новому образі / Фото з фейсбуку екснардепки:

У мережі з'явилось багато мемів з фото екснардепки

Таке перевтілення колишньої народної обраниці не могли залишити осторонь творці мемів. Савченко порівнювали і з Дейєнеріс Таргарієн, і з Надею з "Іронії долі". Не оминули ані кінематографу, ані літератури, ані українських політичних реалій.

Такої "матері драконів" ще не бачили / Мем Володимира Попова

Одразу дві Наді / Мем Володимира Попова

Савченко у кінематографі / Фото GONI Мемаси

Два герої мемів водночас / Мем Олексія Голобуцького

Образи Савченко здивували / Мем Олексія Голобуцького

Останні новини про Надію Савченко:

Нещодавно Савченко потрапила у скандал через підроблений сертифікат про вакцинацію.

З підробленими документами у "Борисполі" затримали і її сестру – Віру.

COVID-сертифікати вилучили та направили на експертизу.

Наприкінці жовтня колишній народній депутатці повідомили про підозру.

Дивіться про інцидент з сертифікатом у Вєсті.UA:

Текст публікації Надії Савченко:

Позитивного всім ранку!