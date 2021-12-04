Про інші курйозні події, які відбулись в Україні впродовж тижня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу "Голодна туса": блогери цинічно відсвяткували день народження в День пам'яті жертв Голодомору

Скандал з "голодною тусою"

У День пам'яті жертв Голодомору блогери-мільйонники влаштували еротичну вечірку у Львові, та ще й назвали її "голодною тусою". Цинічне святкування день народження Олександра Заліска перетворилося у справжній скандал.

Ахметов "зібрав" компанію у Вільнюсі

22 листопада телеведучий Савік Шустер святкував свій день народження у Вільнюсі з "зірковою компанією" – відомими в Україні особистостями. Згодом ЗМІ дізнались, що одночасно з Шустером у Вільнюсі перебував олігарх Рінат Ахметов.

Яценюк повертається

Прем'єр-міністр України у 2014 – 2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що хоче знову очолити уряд. Водночас його політична сила навіть може спробувати взяти участь у наступних виборах до Верховної Ради – повернутися із "забуття".

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Шуфрич взявся за "свободу слова"

Рішення щодо блокування ютуб-каналу "НАШ" відтермінували. Зробив це Комітет Верховної Ради з питань свободи слова на чолі зі скандальним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Нестором Шуфричем. У разі повторного звернення Шуфрич навіть пригрозив звернутися до Держбюро розслідувань.

Вакарчук вирішив повернутись

Святослав Вакарчук повертається після гучного конфлікту, щоправда не у політичну партію. Музикант знову стане тренером у співочому шоу "Голос країни".

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Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 4 грудня: дивіться відео