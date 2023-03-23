На днях в печать вышла книга "Мариуполь #Надежда" мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой, передает 24 Канал.

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О чем рассказывает книга

Книга состоит из блокадного дневника Надежды, которая вела его в марте – апреле 2022 года, когда Мариуполь захватывали российские войска и публиковала тексты в соцсетях. В книге воспроизведена целостная история того, что пережили жители Мариуполя после вторжения русской армии в город. Напечатало книгу издательство "Лаборатория", сопродюсером выступило Объединение Украинских Продюсеров (ОУП).

Выдержки из дневника звучали во время выступления в Европарламенте министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и на благотворительном вечере в поддержку Украины в Британии в исполнении британской актрисы Греты Белламасиной.

По его мотивам, литовский режиссер Андрюс Саулюс поставил спектакль в Вильнюсском драматическом театре. Отрывки публиковались на платформе "Открытая демократия" (Великобритания), во многих мировых и украинских изданиях



Книга Надежды Сухоруковой / Фото "Лаборатория"

Ранее ОУП вдохновились дневником Надежды Сухоруковой и сняли документальный фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда".

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Как рассказал соучредитель ОУП и сопродюсер книги Владимир Бородянский, одна из целей объединения – документировать и открывать глаза миру на правду о войне в Украине.

Мы сняли фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда" за оккупационным дневником Надежды Сухоруковой, его уже посмотрели в более чем 50 странах. Книга по этому дневнику была органическим продолжением. Теперь Вы можете взять в руки книгу, написанную во время войны и изданную во время войны людьми, находящимися в середине войны. Думаю, это уникальный артефакт нашей несокрушимости,

– подчеркнул Бородянский.

Фильм имел премьеру в Украине на День независимости 2022, а затем его показали в более чем 50 городах мира, подобных Мариуполю. Это была специальная акция эмпатии к простым людям, попавшим внутрь войны, героям фильма, организованной ОУП, поддержку оказал МИД Украины.

Справка. Надежда Сухорукова – журналистка из Мариуполя. С первых дней войны она публиковала на собственной странице в фейсбуке сообщения, где снимала пронзительную хронику событий. Этот документ, похожий на записи Анны Франк и Виктора Франкла, может служить доказательством преступлений России против мирного украинского населения. Дневник написан на русском.