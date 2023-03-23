Днями у друк вийшла книга "#Маріуполь #Надія" маріупольської журналістки Надії Сухорукової, передає 24 Канал.

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Про що розповідає книга

Книга складається з блокадного щоденника Надії, яка вела його у березні – квітні 2022 року, коли Маріуполь захоплювали російські війська, і публікувала тексти у соцмережах. У книжці відтворена цілісна історія того, що пережили мешканці Маріуполя після вторгнення російської армії у місто. Надрукувало книгу видавництво "Лабораторія", співпродюсером виступило Об'єднання Українських Продюсерів (ОУП).

Уривки зі щоденника звучали під час виступу у Європарламенті міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевича і на благодійному вечорі на підтримку України в Британії у виконанні британської акторки Грети Белламасіної.

За його мотивами литовський режисер Андрюс Саулюс поставив виставу у Вільнюському драматичному театрі. Уривки публікувалися на платформі "Відкрита демократія" (Велика Британія), у багатьох світових і українських виданнях



Книга Надії Сухорукової / Фото "Лабораторія"

Раніше ОУП надихнулись щоденником Надії Сухорукової і зняло документальний фільм "Маріуполь. Невтрачена надія".

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Як розповів співзасновник ОУП та співпродюсер книги Володимир Бородянський, одна з цілей Об'єднання – документувати і відкривати очі світові на правду про війну в Україні.

Ми зняли фільм "Маріуполь. Невтрачена надія" за окупаційним щоденником Надії Сухорукової, його вже подивились у більше ніж 50 країнах. Книга за цим щоденником була органічним продовженням. Тепер Ви можете взяти до рук книжку, написану під час війни і видану під час війни, людьми, які перебувають в середині війни. Думаю, це унікальний артефакт нашої незламності,

– наголосив Бородянський.

Фільм мав прем'єру в Україні на День незалежності 2022, а потім його показали у понад 50 містах світу, подібних до Маріуполя. Це була спеціальна акція емпатії до простих людей, які потрапили всередину війни, героїв фільму, яку організував ОУП, підтримку надало МЗС України.

Довідка. Надія Сухорукова – журналістка з Маріуполя. З перших днів війни вона публікувала на власній сторінці у фейсбуці дописи, де фільмувала пронизливу хроніку подій. Цей документ, подібний до записів Анни Франк та Віктора Франкла, може слугувати доказом злочинів Росії проти мирного українського населення. Щоденник написаний російською.