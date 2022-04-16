Надежда всегда побеждает даже непреодолимые обстоятельства: Зеленский поздравил евреев с Песахом
16 апреля 2022 , 02:15Читати новину українською
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Песах. Они отмечают его в субботу.
Этим приветствием Верховный Главнокомандующий ВСУ закончил традиционное ночное обращение.
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Зеленский поздравил евреев с Песахом
В эту субботу еврейская община празднует Песах – праздник освобождения и жизни.
Искренне желаю всем, кто празднует и в Украине, и в мире, мира, добра и неизбежного поражения любого зла, угрожающего свободе и жизни на земле. Хаг Песах самеах!
– сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул необходимость украинцам сохранять надежду, что побеждает даже те обстоятельства, которые могут казаться непреодолимыми.
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