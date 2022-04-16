Надежда всегда побеждает даже непреодолимые обстоятельства: Зеленский поздравил евреев с Песахом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Песах. Они отмечают его в субботу.

Этим приветствием Верховный Главнокомандующий ВСУ закончил традиционное ночное обращение.

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Зеленский поздравил евреев с Песахом

В эту субботу еврейская община празднует Песах – праздник освобождения и жизни.

Искренне желаю всем, кто празднует и в Украине, и в мире, мира, добра и неизбежного поражения любого зла, угрожающего свободе и жизни на земле. Хаг Песах самеах!

– сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость украинцам сохранять надежду, что побеждает даже те обстоятельства, которые могут казаться непреодолимыми.

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