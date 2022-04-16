Цим привітанням Верховний Головнокомандувач ЗСУ закінчив традиційне нічне звернення.

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Зеленський привітав євреїв із Песахом

Цієї суботи єврейська громада святкує Песах – свято звільнення та життя.

Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі. Хаг Песах самеах!

– сказав Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності українцям зберігати надію, яка перемагає навіть ті обставини, які можуть здавитися непереборними.

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