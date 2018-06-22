Надежда Трампа на "большую сделку" с Путиным – это иллюзия, – экс-посол США

Подготовка Дональда Трампа к встрече с Владимиром Путиным свидетельствует о том, что американский лидер все же надеется заключить "большую сделку" с главой Кремля. Однако подобные стремления президента США – это большая иллюзия, ведь глава России не готов идти на компромиссы.

Об этом в статье для The Washington Post пишет экс-посол США и бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу.

Читайте также: Трамп рассказал, когда планирует встретиться с Путиным

Как отмечает американский дипломат, всем бы хотелось остановить ухудшение отношений Вашингтона с Москвой, но добиться этого можно, только если Запад будет придерживаться своих принципов и настаивать на изменениях русского поведения.

"Незаконно аннексировав Крым, продолжая вести необъявленную войну на востоке Украины и оккупировав большие части территории Грузии и Молдовы, путинская Россия растоптала международные правила и четко обозначила себя ревизионистской державой, такой, что подрывает основу сотрудничества по европейской безопасности", – напоминает автор статьи.

К тому же, в Сирии Кремль не борется с "Исламским государством", а укрепляет режим Башара Асада и обеспечивает стратегический плацдарм Ирана, продолжает Вершбоу. Также Москва вышла из ряда соглашений по контролю над вооружением и "грубо нарушила" другие договоренности, включая договор РСМД 1987 года. Российский президент "систематически пытался вмешаться" в западные выборы и "дискредитировать демократические организации", в том числе НАТО и ЕС, говорится в статье.

При этих обстоятельствах мы должны отказаться от фантазии о большой сделке с Путиным ради стратегического терпения. Лучший способ добиться этого за короткий срок – контролировать соперничество и сократить риск прямого конфликта как с помощью уверенного сдерживания, так и используя инструменты холодной войны, включительно с контролем над вооружением и прозрачность в военной сфере,

– подчеркивает эксперт.

Между тем стратегическое терпение не означает, что западные страны должны сидеть, сложа руки, добавляет Вершбоу. Они должны защищать собственные ценности и поддерживать "то, что осталось от гражданского общества в России". Западу необходимо участвовать в диалоге с российским правительством и пытаться сотрудничать по тем немногим вопросам, по которым интересы сторон совпадают, в частности, это касается ситуации на Корейском полуострове.

Читайте также: Эксперт указал на элемент, без которого не состоится встреча Трампа и Путина

Поэтому прежде чем назначать дату саммита с Путиным, глава Белого дома должен добиться, чтобы правительства двух стран согласились выполнить ряд "реалистичных задач", советует экс-посол США. Например, для снижения риска случайного военного конфликта Вашингтон может убедить Москву сократить число военных учений в Европе. Можно предложить укрепить диалог между НАТО и Россией, а также расширить обмен информацией о террористических угрозах. Также необходимо обеспечить доступ инспекторов к американским и российским военным объектам, чтобы развеять сомнения обеих сторон о нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Договоренности относительно этих шагов не трансформируют отношения (между США и РФ – "24"). Но они могут остановить ухудшение ситуации и создать пространство для решения сложных проблем, включительно с завершением конфликта на востоке Украины,

– делает вывод Вершбоу.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может состояться в Вене.

Это уже будет третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.