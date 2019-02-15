Надежде Савченко снова продлили срок ареста

Апелляционный суд Черниговской области еще на 2 месяца продлил срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко. Предварительный срок ареста истекал 15 февраля.

На этом же заседании суд рассматривал вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Оба обвиняются в направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя действиях или – действиях на захват государственной власти, сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: ЦИК не зарегистрировала Савченко и Олейника кандидатами в президенты Украины

Апелляционный суд направил вопросы о подсудности этого дела в Верховный суд Украины.

Сторонники с адвокатами Савченко были крайне возмущены решением суда о продлении ареста. Они убеждены, что этот суд вышел за пределы своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

В чем обвиняют Надежду Савченко?

В сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева. А еще нардепа обвинили в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



В Генпрокуратуре говорят, что с помощью арсенала оружия с оккупированных территорий Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсения Авакова. Среди планов – были подрывы здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.



Сегодня Савченко и Рубан находятся под арестом, который все время продолжают, ведь следствие по делу продолжается.

Что известно о Надежде Савченко: смотрите видео