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      Надежде Савченко снова продлили срок ареста

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      Надежды Савченко снова продлили срок ареста
      Надежды Савченко снова продлили срок ареста / Getty Images

      Апелляционный суд Черниговской области еще на 2 месяца продлил срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко. Предварительный срок ареста истекал 15 февраля.

      На этом же заседании суд рассматривал вопрос о подсудности дела по обвинению Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Оба обвиняются в направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя действиях или – действиях на захват государственной власти, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Апелляционный суд направил вопросы о подсудности этого дела в Верховный суд Украины.

      Сторонники с адвокатами Савченко были крайне возмущены решением суда о продлении ареста. Они убеждены, что этот суд вышел за пределы своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

      В чем обвиняют Надежду Савченко?
      В сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева. А еще нардепа обвинили в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

      В Генпрокуратуре говорят, что с помощью арсенала оружия с оккупированных территорий Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсения Авакова. Среди планов – были подрывы здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

      Сегодня Савченко и Рубан находятся под арестом, который все время продолжают, ведь следствие по делу продолжается.

      Что известно о Надежде Савченко: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Новости Чернигова Арест Надежда Савченко
      Источник: 24 Канал
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