Надії Савченко знову продовжили термін арешту

Апеляційний суд Чернігівської області ще на 2 місяці продовжив термін утримання під вартою народному депутату Надії Савченко. Попередній термін арешту спливав 15 лютого.

На цьому ж засідання суд розглядав питання про підсудність справи за обвинуваченням Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Обох обвинувачують у спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу діях або – діях на захоплення державної влади, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Апеляційний суд скерував питання про підсудність цієї справи до Верховного суду України.

Прихильники з адвокатами Савченко були вкрай обурені рішенням суду про продовження арешту. Вони переконані, що цей суд вийшов за межі своїх повноважень і не мав права вирішувати питання про продовження арешту.

У чому обвинувачують Надію Савченко? У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва. А ще нардепа звинуватили у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



У Генпрокуратурі кажуть, що за допомогою арсеналу зброї з окупованих територій Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Петра Порошенка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова. Серед планів – були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



На сьогодні Савченко та Рубан перебувають під арештом, який весь час продовжують, адже слідство у справі ще триває.

Що відомо про Надію Савченко: дивіться відео