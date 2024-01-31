Майор ВСУ Егор Чечеринда сказал 24 Каналу, что это непростое решение. С одной стороны, Владимиру Путину важно продемонстрировать "легитимность" и "конкурентность" на выборах, а с другой – получить подавляющее большинство голосов.

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"Нужна "легитимность" на уровне 85+ процентов голосов. Если Надеждин отберет какие-то 15, даже 10, все остальные маленькие кандидаты наберут по 1–2, то может не получиться счет 85+. Наверное, в Кремле теперь задумываются, пускать ли его", – отметил Чечеринда.

В любом случае результаты президентских выборов в России глобально ни на что не повлияют. Теперь все зависит от ситуации на российско-украинском фронте.

Надеждин имеет темный бэкграунд

Новый "антивоенный" кандидат после Екатерины Дунцовой сразу показался техническим – для видимости "честных" выборов. Более того, Надеждин уже выполнял эту роль в 2010 году во время выборов в областную государственную думу Костромской области.

Сам Владислав Сурков, который на тот момент был первым заместителем руководителя администрации президента России, попросил его принять в них участие как технического кандидата, чтобы попугать местного губернатора, который был не слишком сговорчив в работе с Кремлем,

– сказал Чечеринда.

Тогда Надеждин зарегистрировался и начал собирать подписи. Но когда набрал 20% поддержки, его сняли.

Ранее в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал о связях Бориса Надеждина, которые исключают его "оппозиционность". Так, он имел общие эпизоды с заместителем руководителя администрации российского президента Сергеем Кириенко и главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

Надеждин хромает на украинских вопросах

Несмотря на "антивоенную" позицию, Надеждин пока не собирается возвращать Украине оккупированные территории. Мол, он "будет защищать всех граждан России – даже живущих в Крыму".

Он хочет понравиться всем и не попасть под статью уголовного кодекса,

– констатировал Чечеринда.

Кроме того, Надеждин против того, чтобы судить Путина за военные преступления в Украине, ведь тот "имеет иммунитет". А российских военнослужащих, которые совершают военные преступления на оккупированных территориях Украины, хочет судить по законам страны-агрессора, без вмешательства Гааги.

Это все принципиальные вопросы для украинского общества, поэтому Надеждин, как и любой другой российский "оппозиционер", не будет устраивать Киев.