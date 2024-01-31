Майор ЗСУ Єгор Чечеринда сказав 24 Каналу, що це непросте рішення. З одного боку, Владіміру Путіну важливо продемонструвати "легітимність" і "конкурентність" на виборах, а з іншого – здобути переважну більшість голосів.

До теми "Референдум проти Путіна і війни": пропаганда повністю ігнорує одну тему перед виборами

"Потрібна "легітимність" на рівні 85+ відсотків голосів. Якщо Надєждін відбере якісь 15, навіть 10, усі інші маленькі кандидати наберуть по 1–2, то може не вийти рахунок 85+. Напевно, у Кремлі тепер задумуються, чи пускати, чи ні", – зазначив Чечеринда.

У будь-якому разі результати президентських виборів у Росії глобально ні на що вплинуть. Натепер усе залежить від ситуації на російсько-українському фронті.

Надєждін має темний бекграунд

Новий "антивоєнний" кандидат після Катєріни Дунцової одразу видався технічним – для видимості "чесних" виборів. Ба більше, Надєждін уже виконував цю роль 2010 року під час виборів до обласної державної думи Костромської області.

Сам Владіслав Сурков, який на той момент був першим заступником керівника адміністрації президента Росії, попросив його взяти в них участь як технічного кандидата, щоб полякати місцевого губернатора, який був не надто зговірливий у роботі з Кремлем,

– сказав Чечеринда.

Тоді Надєждін зареєструвався й почав збирати підписи. Але коли набрав 20% підтримки, його зняли.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів про зв'язки Боріса Надєждіна, які виключають його "опозиційність". Так, він мав спільні епізоди із заступником керівника адміністрації російського президента Сергєєм Кирієнком і головою партії "Справедлива Росія" Сергєєм Міроновим.

Надєждін шкульгає на українських питаннях

Попри "антивоєнну" позицію, Надєждін наразі не збирається повертати Україні окуповані території. Мовляв, він "захищатиме всіх громадян Росії – навіть тих, що живуть у Криму".

Він хоче сподобатися всім і не потрапити під статтю кримінального кодексу,

– констатував Чечеринда.

Крім того, Надєждін проти того, щоб судити Путіна за воєнні злочини в Україні, адже той "має імунітет". А російських військовослужбовців, які чинять воєнні злочини на окупованих територіях України, хоче судити за законами країни-агресорки, без втручання Гааги.

Це все принципові питання для українського суспільства, тому Надєждін, як і будь-який інший російський "опозиціонер", не влаштовуватиме Київ.