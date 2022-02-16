Площадь объекта составляет 144 квадратных метра. В случае чрезвычайной ситуации – он способен на 2 суток приютить 115 человек.

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Как рассказал начальник службы гражданской защиты ИФНМУ Владимир Штефюк, в случае использования врагом ядерных ударов или химического загрязнения, в хранилище можно спрятаться от радиации.

Что уже сделали в хранилище

В укрытии заменили водопроводную сеть, модернизировали освещение и восстанавливают установленные более 60 лет назад защитные герметичные двери. Но важнейшие работы осуществили в "сердце противорадиационного укрытия" – помещении, где расположен фильтровентиляционный агрегат.

Его назначение основное – забор воздуха снаружи по трубопроводу. Проходит через фильтры в укрытие. То есть туда попадает загрязненный воздух, а выходит абсолютно чистый,

– пояснил Штефюк.

Ремонт медуниверситет проводит собственными силами и средствами. Впереди еще восстановление аварийного выхода из укрытия и меблировка объекта столами, кроватями и стульями. Завершить все планируют до конца недели 18 февраля.

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Отметим, противорадиационное укрытие рассчитано только на администрацию заведения. А вот студенты и преподаватели в случае чрезвычайной ситуации могут временно укрыться в подвальных помещениях. Там тоже все готово.

Во Франковском медуниверситете ремонтируют противорадиационное укрытие: смотрите видео