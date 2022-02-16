Площа об'єкту становить 144 квадратні метри. У випадку надзвичайної ситуації – він здатен на 2 доби прихистити 115 людей.

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Як розповів начальник служби цивільного захисту ІФНМУ Володимир Штефюк, у випадку використання ворогом ядерних ударів або хімічного забруднення, у сховищі можна заховатись від радіації.

Що вже зробили у сховищі

В укритті замінили водопровідну мережу, модернізували освітлення і відновлюють встановлені понад 60 років тому захисні герметичні двері. Та найважливіші роботи здійснили у "серці протирадіаційного укриття" – приміщенні, де розташований фільтровентиляційний агрегат.

Його призначення основне – забір повітря зовні по трубопроводу. Проходить через фільтри у саме укриття. Тобто туди потрапляє забруднене повітря, а виходить абсолютно чисте,

– пояснив Штефюк.

Ремонт медуніверситет проводить власними силами та коштами. Попереду ще відновлення аварійного виходу з укриття та умеблювання об'єкту столами, ліжками і стільцями. Завершити усе планують до кінця тижня 18 лютого.

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Зазначимо, протирадіаційне укриття розраховане лише на адміністрацію закладу. А ось студенти і викладачі у випадку надзвичайної ситуації можуть тимчасово укритися у підвальних приміщеннях. Там теж усе готове.

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