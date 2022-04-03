Надо бросить "ядерную бомбу" на экономику России, – Фурман о нефтяном эмбарго

На нефть и газ приходится почти половина российского экспорта и около 40% доходов. А влияние экономических санкций Россия ощутит только в долгосрочной перспективе.

Нефтяное эмбарго может быстро нанести крах экономике страны-агрессора. Об этом в эфире 24 канала сказал экономист и член совета Нацбанка Украины Василий Фурман.

Внимание Если Запад не введет нефтегазовое эмбарго, Россия заработает рекордные 321 миллиард, – СМИ

По его словам, есть все шансы, что Европа предпримет этот шаг. Уже ведутся переговоры.

Все понимают, если будет эмбарго, это будет "ядерная бомба" на экономику Российской Федерации,

– отметил Фурман.

Воздействие на экономику России

Вместе с тем он отметил, что первую "ядерную бомбу", Запад, США и другие ведущие страны мира сбросили на Россию, когда ввели множество финансовых санкций.

Это очень сильно отразилось на российской экономике. Ожидается, что ВВП страны упадет от 10 до 30% по разным оценкам. Более того, более 3 миллионов россиян потеряет работу.

Надо сбросить "ядерную бомбу" на экономику России: смотрите видео