Оккупанты потеряли элитные подразделения под Киевом. Потому они больше не вернуться туда. Об этом советник главы ОП заявил в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а дальше – "партизанка", – Арестович

Это практически не реально. Надо быть полным идиотом, потому что из военной науки невозможна практика оставить, чтобы снова брать. Они потратили элитные подразделения, чтобы взять эти позиции,

– говорит Алексей Арестович.

Кроме того, враждебному командованию нужно будет где-то найти подразделения, которые будут занимать только оставленные позиции. А это будет очень тяжело, почти невозможно.

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