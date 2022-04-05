Окупанти втратили елітні підрозділи під Києвом. Тому вони більше не повернуться туди. Про це радник голови ОП заявив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом, тому що з військової науки неможлива практика залишити, щоб знову брати. Вони витратили елітні підрозділи, щоб взяти ті позиції,

– каже Олексій Арестович.

Окрім того, ворожому командуванню треба буде десь віднайти підрозділи, які будуть займати лише залишені позиції. А це буде дуже важко, майже неможливо.

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