Надо читать Библию, – глава "компартии" России заявил, что первым коммунистом был Иисус Христос

Руководитель КПРФ Зюганов в очередной раз готовится стать депутатом государственной думы России. Желание прийти к власти затмило ему голову и побудило к маразматическим высказываниям.

Поэтому, выступая 1 августа в эфире радио "Комсомольская правда", политик заявил, что "первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос".

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Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма – один в один, вы просто ахнете. А главный лозунг коммунизма – "Кто не работает, тот не ест" – написан в послании апостола Павла. Надо изучать Библию, вы тогда будете понимать много,

– продолжил Зюганов.

Издание Meduza пишет, что Зюганов называет Иисуса Христа коммунистом последние 20 лет.

В основном эти маразматические заявления он делает перед выборами в государственную думу России.

29 ноября 1999 года (за 20 дней до выборов);

31 августа 2011 года (за 95 дней до выборов);

20 апреля 2016 года (по 151 день до выборов);

1 сентября 2021 года (за 16 дней до выборов).

В РПЦ отреагировали на слова Зюганова, заметив, что не считают "корректным и уместным сравнивать воплощение Бога с любыми политико-экономическими учениями, в частности коммунизмом".