"Надо действовать оперативно":в партии Саакшвили рассказали, когда "официально покажут" политика

1 октября 2021 , 13:28
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Источник:

Первый канал Грузия

В Грузии партия Единое национальное движение заявила, что вскоре "покажет" Михеила Саакашвили. Политик якобы вернулся на родину после 8 лет отсутствия.

Официальное "появление" третьего грузинского президента запланировано на вечер 2 октября. Об этом сообщил член политсилы Мурман Думбадзе.

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У него много сторонников. Его ждет вся Грузия, и мы официально покажем Михеила Саакашвили завтра, в 20:05. Я считаю, что надо действовать оперативно,
– сказал он.

По словам Думбадзе, Саакашвили сейчас находится в Грузии, а именно в Батуми.

Возвращение Саакашвили в Грузию

  • Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.
  • Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и сейчас находится в Батуми.
  • В то же время в Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что третий президент не пересекал границу страны.
Обратите внимание! В Грузии против Саакашвили открыто четыре уголовных дела, по двум из них есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.
Автор: Олег Васьків