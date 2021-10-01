"Надо действовать оперативно":в партии Саакшвили рассказали, когда "официально покажут" политика

В Грузии партия Единое национальное движение заявила, что вскоре "покажет" Михеила Саакашвили. Политик якобы вернулся на родину после 8 лет отсутствия.

Официальное "появление" третьего грузинского президента запланировано на вечер 2 октября. Об этом сообщил член политсилы Мурман Думбадзе.

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У него много сторонников. Его ждет вся Грузия, и мы официально покажем Михеила Саакашвили завтра, в 20:05. Я считаю, что надо действовать оперативно,

– сказал он.

По словам Думбадзе, Саакашвили сейчас находится в Грузии, а именно в Батуми.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.

Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и сейчас находится в Батуми.

В то же время в Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что третий президент не пересекал границу страны.

В Грузии против Саакашвили открыто четыре уголовных дела, по двум из них есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.