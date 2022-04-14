Надо дождаться выводов следственной группы: Подоляк о возможном применении химоружия в Мариуполе

11 апреля, во время очередной атаки на Мариуполь, защитники города – бойцы полка "Азов" – сообщили, что Россия сбросила на Мариуполь неизвестный яд.

Отмечалось, что у пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и вестибулоатактический синдром. Сейчас нельзя делать стопроцентные выводы о том, какое это было вещество. Ведь в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ.

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Информация об использовании химоружия чувствительна для мира

В то же время советник главы ОП, сообщил Михаил Подоляк, рассказал, что уже должны начаться следственные действия из-за использования в Мариуполе оружия массового поражения. Он убежден, что за это Россию ждут тяжелые юридические последствия.

Последствия и так будут тяжелыми. Но то, что они (россияне – ред.) могут использовать химическое или биологическое оружие – совершенно меняет мир, которому придется использовать более действенные технологии принуждения России к миру,

– сказал Подоляк.

В то же время он объяснил, что для того чтобы говорить об этом, нужно провести следствие, которое по объективным причинам провести в Мариуполе сейчас просто невозможно.

Поэтому сначала давайте дождемся выводов следственной комиссии, созданной в Украине и работающей с той информацией, которая есть. Когда будут выводы, официальная позиция Украины будет заявлена ​​в международных органах,

– сказал Подоляк.

Германия заявила о готовности присоединиться к расследованию возможного применения химического оружия со стороны России. Кроме того, немецкая сторона предоставляет Украине материалы защиты против химической атаки.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что сообщения о применении против защитников Мариуполя боеприпаса с отравляющим веществом воспринимают с особым вниманием.

В то же время, западные лидеры обещали наказать Россию за применение химического оружия.

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