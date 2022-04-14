Зазначалось, що у постраждалих спостерігалась дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром. Зараз не можна робити стовідсоткові висновки про те, яка саме це була речовина. Адже в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування та аналіз.

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Інформація щодо використання хімзброї чутлива для світу

Водночас радник глави ОП повідомив Михайло Подоляк розповів, що вже мають розпочатись слідчі дії через використання у Маріуполі зброї масового ураження. Він переконаний, що за це Росію чекають важкі юридичні наслідки.

Наслідки і так будуть важкими. Але те, що вони (росіяни – ред.) можуть використовувати хімічну чи біологічну зброю – зовсім міняє світ, якому доведеться використовувати більш дієві технології примусу Росії до миру,

– сказав Подоляк.

Водночас він пояснив, що для того, аби говорити про це, треба провести слідство, яке з об’єктивних причин провести в Маріуполі зараз просто неможливо.

Тому спершу давайте дочекаємось висновків слідчої комісії, яка створена в Україні і працює з тією інформацією, яка є. Коли будуть висновки, офіційна позиція України буде заявлена в міжнародних органах,

– сказав Подоляк.

Додамо, що Німеччина заявила про готовність долучитися до розслідування можливого застосування хімічної зброї з боку Росії. Окрім того, німецька сторона надає Україні матеріали захисту проти хімічної атаки.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що повідомлення про застосування проти захисників Маріуполя боєприпасу з отруйною речовиною сприймають з особливою увагою.

Водночас західні лідери обіцяли покарати Росію за застосування хімічної зброї.

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