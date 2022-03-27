Надо готовиться к еще одной большой попытке оккупантов к штурму по всем направлениям

Россия не покидает план штурма по всем имеющимся направлениям Украины. Несмотря на потери, враг еще очень сильный, не надо недооценивать врага.

Враг продолжает наращивать силы

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов, передает 24 канал.

Внимание Оккупанты сосредоточились на стратегии уничтожения нефтебаз и продуктовых складов

По состоянию на сегодняшний день у оккупантов есть план А и план В:

План А – выйти на границу Луганской и Донецкой областей и рассказать о том, что они "освободили жителей Донецкой и Луганской республик". И в принципе попытаться закрепиться на Азовском море.

План Б – они могут попробовать повторный штурм.

По данным МВД, на территории Беларуси непосредственно возле Гомеля сосредоточено большое количество живой силы. То же на Харьковщине, также враг продолжает наращивать силы на территории Крыма.

Мы должны готовиться к тому, что будет еще одна попытка завести в Украину свои силы, чтобы делать атакующие попытки. Речь идет о Харьковском направлении, Киевщине, Донецкой-Луганской области,

– отметил Денисенко.

Не надо недооценивать оккупантов

Советник МВД подчеркнул, что сейчас у врага достаточно большое количество техники и достаточно человеческих ресурсов. Не нужно недооценивать врага.

Он раненый зверь, но еще очень сильный,

– добавил Денисенко.

Стоит внимания – Количество ракетных ударов по Львову может участиться, – Жданов: смотрите также